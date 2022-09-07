Жители Татарстана смогут задать вопросы по пенсионному обеспечению

Горячая линия по вопросам пенсионного обеспечения граждан старшего поколения пройдет завтра, 8 сентября. Граждане смогут проконсультироваться начиная с 14.00.

В настоящее время открыта предварительная запись на горячую линию. Оставить обращение и уточнить дополнительную информацию можно по телефону +7(843)238-1000. Вопросы также можно прислать в WhatsApp на номер +7(987)205-00-63 и на электронную почту op@tatarstan.er.ru.

Единый день приемов граждан старшего поколения по вопросам пенсионного обеспечения пройдет в Региональной общественной приемной ПП «Единая Россия».

На вопросы жителей республики ответят и.о. управляющего Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РТ Фердинат Закиров, замуправляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Елена Полякова, региональный координатор партпроекта «Старшее поколение», председатель правления РО ООО «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан Любовь Мишина.