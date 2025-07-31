Жители Татарстана смогут задать вопросы по образованию на горячей линии в Казани

В Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Татарстане пройдет горячая линия по вопросам образования. Мероприятие организовано в рамках Региональной недели приемов граждан и будет посвящено актуальным вопросам в сфере школьного, дошкольного, дополнительного и высшего образования, а также инклюзивного обучения и образовательных льгот.

Граждане смогут задать интересующие их вопросы и получить консультации от представителей профильных ведомств и организаций. В работе горячей линии примут участие эксперты Министерства образования РТ, Управления образования Казани, представители общественных организаций, а также специалисты по вопросам инклюзивной среды и поддержки семей с детьми.

Модератором мероприятия выступит руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мәрхәмәт – Милосердие» Алсу Набиева. К участию также приглашены директор АНО «Особые дети. Татарстан» Светлана Салихова, главный специалист отдела общего образования и ГИА Управления образования Казани Эльмира Кабудинова и заместитель начальника отдела по работе с дошкольными учреждениями Альфия Халилова.

Горячая линия состоится 1 августа 2025 года с 11:00 до 12:00 по адресу: г. Казань, ул. Карла Маркса, 31/7.