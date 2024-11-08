Жители Татарстана смогут задать вопросы главе Минсельхоза РТ Марату Зяббарову

В понедельник, 11 ноября, пройдет прямой эфир с зампремьер-министра РТ — министром сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Маратом Зяббаровым. Начнется трансляция в 13:00.

Во время эфира Зяббаров расскажет об итогах Сельхозсезона-2024 для аграриев и перспективах отрасли. Также татарстанцы смогут задать свои вопросы в комментариях группы «Республика Татарстан».

Трансляция доступна в соцсетях группы ВКонтакте и Одноклассниках.