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Общество 8 ноября 2024 18:32

Жители Татарстана смогут задать вопросы главе Минсельхоза РТ Марату Зяббарову

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В понедельник, 11 ноября, пройдет прямой эфир с зампремьер-министра РТ — министром сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Маратом Зяббаровым. Начнется трансляция в 13:00.

Во время эфира Зяббаров расскажет об итогах Сельхозсезона-2024 для аграриев и перспективах отрасли. Также татарстанцы смогут задать свои вопросы в комментариях группы «Республика Татарстан».

Трансляция доступна в соцсетях группы ВКонтакте и Одноклассниках.

#марат зяббаров #прямой эфир
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