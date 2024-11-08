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Жители Татарстана смогут задать вопросы главе Минсельхоза РТ Марату Зяббарову
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В понедельник, 11 ноября, пройдет прямой эфир с зампремьер-министра РТ — министром сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Маратом Зяббаровым. Начнется трансляция в 13:00.
Во время эфира Зяббаров расскажет об итогах Сельхозсезона-2024 для аграриев и перспективах отрасли. Также татарстанцы смогут задать свои вопросы в комментариях группы «Республика Татарстан».
Трансляция доступна в соцсетях группы ВКонтакте и Одноклассниках.
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