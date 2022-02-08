Жители Татарстана смогут узнать о действующих ограничениях для больных Covid-19
Завтра, 9 февраля, жители Татарстана смогут посмотреть прямой эфир, темой которого станет «Коронавирус: новые правила».
В прямом эфире кандидат медицинских наук, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Лилия Юзлибаева расскажет о действующих ограничениях для больных Covid-19 и их окружения.
Модератором беседы выступит вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.
Начало эфира запланировано на 11.00. Он пройдет в аккаунтах Оперативного штаба РТ по противодействию распространению COVID-19 и Управления Роспотребнадзора по РТ.