Жители Татарстана смогут узнать о действующих ограничениях для больных Covid-19

Завтра, 9 февраля, жители Татарстана смогут посмотреть прямой эфир, темой которого станет «Коронавирус: новые правила».

В прямом эфире кандидат медицинских наук, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Лилия Юзлибаева расскажет о действующих ограничениях для больных Covid-19 и их окружения.

Модератором беседы выступит вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Начало эфира запланировано на 11.00. Он пройдет в аккаунтах Оперативного штаба РТ по противодействию распространению COVID-19 и Управления Роспотребнадзора по РТ.