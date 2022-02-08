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Здоровье
8 февраля 2022  11:35

Жители Татарстана смогут узнать о действующих ограничениях для больных Covid-19

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Завтра, 9 февраля, жители Татарстана смогут посмотреть прямой эфир, темой которого станет «Коронавирус: новые правила». 

В прямом эфире кандидат медицинских наук, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Лилия Юзлибаева расскажет о действующих ограничениях для больных Covid-19 и их окружения.

Модератором беседы выступит вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Начало эфира запланировано на 11.00. Он пройдет в аккаунтах Оперативного штаба РТ по противодействию распространению COVID-19 и Управления Роспотребнадзора по РТ.

#коронавирус #прямой эфир
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