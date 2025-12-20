news_header_top
Общество 20 декабря 2025 10:45

Жители Татарстана смогут увидеть звездопад Урсиды в ночь на 22 декабря

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жители Татарстана смогут наблюдать первый звездопад астрономической зимы – метеорный поток Урсиды. Пик активности потока придется на ночь с 21 на 22 декабря, совпавшую с зимним солнцестоянием, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Ожидается до 10 метеоров в час. Радиант потока, то есть область, откуда «вылетают» метеоры, находится в созвездии Малой Медведицы.

«Наблюдать звездопад при ясной погоде можно всю ночь на всей территории России», – пояснили ученые.

Урсиды формируются периодической кометой 8Р/Туттля и видны только в Северном полушарии Земли.

