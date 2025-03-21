Жители Татарстана смогут увидеть патриотический фильм «Отряд светлячков»
В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в кинотеатрах России в прокат выходит патриотический полнометражный игровой фильм «Отряд светлячков» (12+). Фильм создан при поддержке Минкульта РФ и Российского военно-исторического общества.
Как сообщили создатели кинокартины, фильм основан на реальных событиях обороны Аджимушкайских каменоломен и раскрывает героизм соотечественников, включая детей и подростков, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.
Согласно сюжету, действие происходит в мае 1942 года: несколько отрядов войск Крымского фронта вместе с жителями города укрылись от бомбежек в каменоломнях. Главный герой, современный мальчик, попавший с помощью нейросетевых технологий в прошлое, оказывается перед выбором: найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен. И он принимает решение разделить все тяготы этой жизни, и главное – подарить надежду людям.
Дата выхода в кинотеатральный прокат – 10 апреля 2025 года.
Фильм можно будет посмотреть по программе «Пушкинская карта».