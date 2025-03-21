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Культура 21 марта 2025 15:21

Жители Татарстана смогут увидеть патриотический фильм «Отряд светлячков»

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Жители Татарстана смогут увидеть патриотический фильм «Отряд светлячков»
Фото: создатели кинокартины

В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в кинотеатрах России в прокат выходит патриотический полнометражный игровой фильм «Отряд светлячков» (12+). Фильм создан при поддержке Минкульта РФ и Российского военно-исторического общества.

Как сообщили создатели кинокартины, фильм основан на реальных событиях обороны Аджимушкайских каменоломен и раскрывает героизм соотечественников, включая детей и подростков, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.

Согласно сюжету, действие происходит в мае 1942 года: несколько отрядов войск Крымского фронта вместе с жителями города укрылись от бомбежек в каменоломнях. Главный герой, современный мальчик, попавший с помощью нейросетевых технологий в прошлое, оказывается перед выбором: найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен. И он принимает решение разделить все тяготы этой жизни, и главное – подарить надежду людям.

Дата выхода в кинотеатральный прокат – 10 апреля 2025 года.

Фильм можно будет посмотреть по программе «Пушкинская карта».

#фильм #кинопрокат #Россия
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