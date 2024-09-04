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Жители Татарстана смогут решать больше вопросов, связанных с вывозом ТКО, через бот
Татарстанцы смогут заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО для всех типов потребителей, а также консультироваться по расчетам и начислениям через чат-бот УК ПЖКХ. О новых функциях робота-помощника управляющая компания сообщила в телеграм-канале.
«Теперь с помощью чат-бота вы можете не только оставить заявку на вывоз ТКО, но и решить другие вопросы: оставить жалобу или обращение по вывозу ТКО с контейнерной площадки, заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО для всех типов потребителей, получить консультацию по расчетам и начислениям», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бот сможет ответить на вопросы жителей в режиме 24/7.
Еще граждане смогут получить электронную консультацию, позвонив по номеру 260-02-40. Через голосового помощника УК ПЖКХ татарстанцы смогут оставить заявку на вывоз ТКО, заключить договор на вывоз ТКО, решить вопрос по расчетам и начислениям и оставить жалобу на не вывоз ТКО.
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