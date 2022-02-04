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Здоровье
4 февраля 2022  12:25
Полина Шевчук

Жители Татарстана смогут проверить свои знания об онкологии, написав онкодиктант

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28 февраля в мире отмечается Всемирный день борьбы против рака. В этот день любой желающий сможет проверить свои знания об онкологии, приняв участие во Всероссийском онкологическом диктанте, сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Пройти диктант может любой желающий. Проверить знания можно будет до 28 февраля.

За 60 минут нужно будет ответить на 60 вопросов – от факторов риска и профилактики до симптомов болезни и способов раннего диагностирования рака. Каждый участник получит результаты тестирования, а также рекомендации по тем вопросам, ответы на которые были неверными.

#онкологические заболевания #минздрав рт
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