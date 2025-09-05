Жители Татарстана смогут проголосовать на выборах Раиса РТ в Москве

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

В единый день голосования, 14 сентября, в здании Полномочного представительства РТ в РФ будет работать экстерриториальный избирательный участок № 2845. Проголосовать на выборах Раиса РТ смогут все граждане, имеющие постоянную регистрацию на территории Республики Татарстан и воспользовавшиеся механизмом «Мобильный избиратель».

«Мы создаем дополнительные возможности для участия в выборах тех граждан, кто в день голосования будет находиться за пределами республики, но хочет реализовать свое избирательное право», – заметил в связи с этим председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

Участок находится по адресу: Москва, 3-й Котельнический переулок, д. 13/15, стр. 1. Он предназначен для жителей Татарстана, которые в день выборов будут находиться в столице. Это особенно актуально для студентов, работающих и всех, кто временно пребывает в Москве.

Для включения в список избирателей по месту нахождения необходимо заранее подать заявление через портал госуслуг, в любом многофункциональном центре «Мои документы» или территориальной избирательной комиссии с 30 июля по 10 сентября, либо с 3 по 10 сентября – в любой участковой избирательной комиссии.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления зарегистрировано свыше 11 тыс. кандидатов.