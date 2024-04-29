Жители Татарстана смогут посадить дерево в честь своего героя – участника ВОВ

В субботу, 4 мая, в Татарстане пройдет Международная акция «Сад памяти». На этом мероприятии участники смогут посадить дерево в честь своего героя – участника Великой Отечественной войны. Саму акцию организуют в рамках 79-й годовщины Победы, сообщает пресс-служба организаторов.

По словам министра лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова, в 2024-м акция «Сад памяти» пройдет в Татарстане в пятый раз. Он подчеркнул, что за минувшие 4 года в акции приняли участие 83 тыс. человек, которые высадили 3,5 млн саженцев.

«Волонтеры внесли весомый вклад в заботу об экологии нашей родной республики. Приглашаем всех присоединиться к акции и в этом году, посадив дерево в честь своего героя», - сказал министр.

Конкретно 4 мая акция пройдет под Казанью на 4 площадках – возле пос. Бирюлинского зверосовхоза (координаты участка – N 55.97612, E 49.35877), с. Семиозерка Высокогорского района (N 55.94731, Е 49.09935), с. Тарлаши (N 55.565993, Е 49.130553) и в Матюшинском сельском поселении Лаишевского района (N 55.626681, Е 49.059865). Для посадки на данных площадках уже подготовили 50 тыс. саженцев ели, сосны и лиственницы.

Начнется акция в 10:00. Лопаты и саженцы участникам дадут на месте.

Отмечается, что данная акция пройдет и в другие дни в разных городах и населенных пунктах республики. Все подробности можно узнать на официальном сайте мероприятия.