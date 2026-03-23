Общество 23 марта 2026 21:56

Жители Татарстана смогут получить бесплатную помощь от ведущих юристов республики

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Республике Татарстан и во всех местных общественных приемных партии в пятницу, 27 марта, состоится Всероссийский день бесплатной юридической помощи. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Консультации для населения проведут сотрудники Министерства юстиции РТ, адвокаты, нотариусы и члены Ассоциации юристов России. На площадке Региональной общественной приемной прием будет проходить с 9.00 до 15.00 (Казань, ул. К. Маркса, д. 31/7).

С 9.00 до 10.30 консультировать татарстанцев будут представитель аппарата уполномоченного по правам человека в РТ, начальник юридического отдела Отделения Социального фонда России по РТ Эльвира Хамидуллина и начальник управления реализации социальных программ Отделения Социального фонда России по РТ Марат Нигматзянов.

С 10.30 до 12.00 на вопросы граждан будет отвечать первый замминистра юстиции Татарстана Илья Гомзик.

С 12.00 до 13.30 консультации продолжатся – их проведут нотариус Казанского нотариального округа РТ Булат Камалеев и юристы ООО «Смарт Консалтинг» – Азиз Мавлянов, Данил Федулов и Кристина Матянина.

Последними, с 13.30 до 15.00, в день бесплатной юридической помощи принимать граждан будут директор юридической фирмы «Легал Линк» Яна Осипова и адвокат.

Помощь будет оказываться по широкому кругу вопросов, включая жилищные споры, семейные правоотношения, социальные выплаты и другие актуальные темы.

Записаться на прием или уточнить интересующую информацию можно по телефону: 8 (843) 238-10-00 – с 8.00 до 18.00.

#прием граждан #бесплатная юридическая помощь
