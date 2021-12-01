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Ру Тат
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Общество
1 декабря 2021  13:08
Арсений Каримов

Жители Татарстана смогут персонально обратиться к любому из депутатов «Единой России»

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В ближайшее время сервис «Мой депутат» в Татарстане получит обновление. Теперь граждане смогут персонально обратиться к любому депутату по интересующему их вопросу. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия» Юрий Камалтынов.

«Раньше можно было зайти на сервис и оставить обращение к депутатам Госсовета, местного уровня или Госдумы РФ от РТ. Теперь мы это персонифицируем. Они смогут обратиться к конкретному депутату. Будет организована прямая коммуникация», — сказал собеседник.

Кроме того, на сервис будет добавлена функция вносить свои предложения по реализации федеральных и республиканских партийных проектов «Единой России».

По словам Камалтынова, в таком режиме сервис «Мой депутат» начнет работать в течение нескольких недель.

#«Единая Россия» #юрий камалтынов #сервис мой депутат
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