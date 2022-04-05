Жители Татарстана смогут определить Топ-200 дворов для благоустройства на 2023 год

Жители Татарстана смогут определить 200 дворов, которые будут обновлены в приоритетном порядке по президентской программе «Наш двор» в 2023 году. Об этом на брифинге в Кабмине сообщила координатор республиканской программы «Наш двор», заместитель директора Фонда «Институт развития городов РТ» Венера Камалова.

«Обязательные виды работ для благоустройства дворов остались прежними, — отметила Камалова. — Создание или ремонт дорог и тротуаров, установка скамеек и урн, уличного оборудования, установка опор освещения или ремонт существующих, установка безопасного детского, спортивного оборудования и покрытие из песка, создание или обновление площадки для ТКО, установка хозяйственного оборудования — сушилок, выбивалок».

В опросе примут участие 3087 дворовых территорий республики. При выборе дворов-лидеров будет учтено количество проживающих жителей в многоквартирных домах. Топ-200 будут выбираться по процентному соотношению проголосовавших к проживающим, победят как дворы, с небольшим количеством жителей, так и с большим количеством жителей исходя из пропорции.

Остальные дворы добавят в перечень по результатам инвентаризации БТИ, принципу комплексности и объединения с другими программами благоустройства: программой развития общественных пространств РТ и программами капремонта домов и подъездов.

Узнать, вошел ли двор в программу, можно на официальном сайте dvor.tatar. Более подробную информацию можно узнать у специалистов по телефону круглосуточной горячей линии 8 (800) 275-2020 или в социальных сетях.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что голосование по выбору парков и дворов на 2023 год в Татарстане начнется 15 апреля на сайте госуслуг.