Жители Татарстана смогут оформить ипотеку онлайн за сутки

С 1 сентября в Татарстане можно оформить электронную ипотеку при отсутствии замечаний всего за 24 часа вместо установленных 5-7 дней. Об этом рассказал ИА «Татар-информ» глава Росреестра Олег Скуфинский.

Ведомство сделало серьезный прорыв по сокращению сроков регистрации. По поручению Правительства РФ в этом году началась реализация пилотного проекта в Московской области по электронной регистрации сделок на квартиры за 24 часа – в 5 раз быстрее нормативного срока.

«В 75 регионах реализуем также проект "Электронная регистрация ипотеки за 24 часа". К 2024 году в целом по стране планируем обеспечить сроки регистрации права собственности и постановки на кадастровый учет за один день», – добавил глава Росреестра.

В прошлом году по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина ведомство проанализировало территорию всей страны и выявило более 5 тысяч земельных участков и территорий площадью около 100 тысяч га, которые пригодны для строительства жилья.

«Для удобства граждан и бизнеса информация об этих землях размещается на Публичной кадастровой карте в рамках сервиса "Земля для стройки". В целом в деятельности Росреестра появился стратегический подход. Мы провели анализ и комплексно подошли к решению проблемы консолидации пространственных данных, которые сейчас не структурированы и разрознены. Результаты анализа легли в основу новой государственной программы "Национальная система пространственных данных"», – сообщил Олег Скуфинский.