Жители Татарстана смогут оценить доступность и качество финансовых услуг

Министерство экономики Татарстана с 7 по 20 июня проводит на своем сайте социологические опросы жителей муниципалитетов республики, посвященные двум актуальным проблемам.

Пресс-служба ведомства отмечает, что татарстанцы смогут оценить доступность и качество оказания финансовых услуг (по адресу — https://mert.tatarstan.ru/dostupnost-i-kachestvo-okazaniya-finansovih-uslug.htm) и рассказать о ситуации с неформальной занятостью (по адресу — https://mert.tatarstan.ru/sotsiologicheskiy-opros-neformalnaya-zanyatost-v.htm).

Чтобы принять участие в опросах, следует зайти в раздел «Деятельность» и обратиться в рубрику «Опросы населения и представителей бизнеса».

Респондентам гарантирована анонимность. Результаты опросов по муниципальным образованиям в сводном виде будут использоваться при принятии решений властями Татарстана.