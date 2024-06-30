Жители Татарстана смогут направлять документы мировым судьям через «Госуслуги»

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Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» жители Татарстана смогут подавать процессуальные документы через федеральный портал госуслуг на 190 судебных участков мировых судей. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Для упрощения взаимодействия граждан с судами профильное министерство через госпрограмму «Развитие юстиции в Республики Татарстан» воплощает в жизнь проекты цифровой трансформации в области мировой юстиции в рамках соответствующего нацпроекта.

Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин напомнил, что на всех судебных участках мировых судей внедрен сервис, с помощью которого татарстанцы могут направлять документы на судебные участки мировых судей республики онлайн.

Опция была запущена в 2022 году, объявленном в Татарстане Годом цифровизации. С момента начала работы сервиса в электронном виде направлено более 142 тыс. заявлений. Из них 126 тыс. направили организации, а 16 тыс. — граждане.

«На данный момент жители подают документы через Портал мировых судей Республики Татарстан, сейчас мы работаем над тем, чтобы этот сервис заработал на федеральном портале государственных и муниципальных услуг. Частные лица и организации смогут подавать документы мировых судьям через „Госуслуги России“», — добавил министр.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.