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Жители Татарстана смогут направлять документы мировым судьям через «Госуслуги»
Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» жители Татарстана смогут подавать процессуальные документы через федеральный портал госуслуг на 190 судебных участков мировых судей. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.
Для упрощения взаимодействия граждан с судами профильное министерство через госпрограмму «Развитие юстиции в Республики Татарстан» воплощает в жизнь проекты цифровой трансформации в области мировой юстиции в рамках соответствующего нацпроекта.
Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин напомнил, что на всех судебных участках мировых судей внедрен сервис, с помощью которого татарстанцы могут направлять документы на судебные участки мировых судей республики онлайн.
Опция была запущена в 2022 году, объявленном в Татарстане Годом цифровизации. С момента начала работы сервиса в электронном виде направлено более 142 тыс. заявлений. Из них 126 тыс. направили организации, а 16 тыс. — граждане.
«На данный момент жители подают документы через Портал мировых судей Республики Татарстан, сейчас мы работаем над тем, чтобы этот сервис заработал на федеральном портале государственных и муниципальных услуг. Частные лица и организации смогут подавать документы мировых судьям через „Госуслуги России“», — добавил министр.
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