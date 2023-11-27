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Жители Татарстана смогут накопить млн рублей за 10 с лишним лет
Чтобы накопить 1 млн рублей, среднестатистическому жителю Татарстана придется откладывать деньги 10,8 года. Такие данные следуют из инфографики РИА «Новости».
Уточняется, что при расчете срока накоплений учитывали медианную зарплату, а местом хранения сбережений выбрали пополняемый вклад.
Интересно, что быстрее всех накопить млн рублей получиться у жителей Чукотского автономного округа (5,3 года). Чуть больше времени потребуется жителям Ямало-Ненецкого автономного округа (5,9 года). Далее по скорости накоплений – жители Магаданской области (6,1 года).
Отметим, что жителям Москвы на достижение такой финансовой цели потребуется 6,4 года, а петербуржцам – 7,8 года.
В среднем россиянину потребуется более 10 лет, чтобы накопить данную сумму.
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