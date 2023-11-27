Жители Татарстана смогут накопить млн рублей за 10 с лишним лет

Чтобы накопить 1 млн рублей, среднестатистическому жителю Татарстана придется откладывать деньги 10,8 года. Такие данные следуют из инфографики РИА «Новости».

Уточняется, что при расчете срока накоплений учитывали медианную зарплату, а местом хранения сбережений выбрали пополняемый вклад.

Интересно, что быстрее всех накопить млн рублей получиться у жителей Чукотского автономного округа (5,3 года). Чуть больше времени потребуется жителям Ямало-Ненецкого автономного округа (5,9 года). Далее по скорости накоплений – жители Магаданской области (6,1 года).

Отметим, что жителям Москвы на достижение такой финансовой цели потребуется 6,4 года, а петербуржцам – 7,8 года.

В среднем россиянину потребуется более 10 лет, чтобы накопить данную сумму.