Жители Татарстана смогут наблюдать звездопад Персеиды в августе

Жители Татарстана смогут наблюдать звездопад Персеиды 11 августа. Об этом «Татар-информу» сообщил астроном, астрофизик, популяризатор науки, доктор физико-математических наук, завотделом физики и эволюции звезд ИА РАН Дмитрий Вибе.

«В районе 11 августа ожидаются Персеиды. Этот метеорный поток каждый год наблюдается», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для лучшего обзора в случае такого звездопада следует выбирать места, где небо будет максимально темным и открытым, его не должны загораживать здания, растительность и т. д.

Персеиды – это метеорный поток, который можно наблюдать ежегодно в августе со стороны созвездия Персея. Он образуется, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, оставленных кометой Свифта-Туттля. Эти частицы, сгорая в атмосфере Земли, создают эффект «звездного дождя», который часто называют звездопадом.