Жители Татарстана смогут наблюдать Волчью Луну, перигелий и звездопад в одну ночь

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ночь с 3 на 4 января жители Татарстана станут свидетелями сразу трех астрономических событий. Подробности предстоящих явлений раскрыл профессор кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Юрий Нефедьев, его слова приводит пресс-служба университета.

Первое событие связано с положением планеты: Земля окажется в перигелии – точке орбиты, максимально приближенной к Солнцу. Благодаря этому видимый диск звезды достигнет наибольшего размера в году.

Ученый пояснил, что дистанция до светила не влияет на смену сезонов, которая зависит исключительно от наклона земной оси. Зимой Северное полушарие находится ближе к Солнцу, но получает меньше тепла из-за острого угла падения лучей, тогда как летом, в точке афелия, планета удаляется на максимальное расстояние.

Вторым значимым явлением станет полнолуние, которое наступит 3 января около 13:30 и продлится всю ночь. В народе это событие называют Волчьей Луной.

Профессор отметил, что название уходит корнями в фольклор: раньше считалось, что в сильные морозы волки подходили к человеческому жилью и выли на спутник Земли, хотя на самом деле вой служит животным средством коммуникации. Также январское полнолуние известно как Медвежья Луна или Луна домоседа, поскольку в холода люди предпочитали не покидать свои дома.

Одновременно с этим своего пика достигнет метеорный поток Квадрантиды, активность которого продлится до 7 января. Звездопад происходит, когда Земля проходит через пылевое облако астероида 2003 EH1 – фрагмента кометы, которую наблюдали 500 лет назад.

Радиант потока, то есть точка вылета метеоров, находится в созвездии Волопаса, где ранее располагалось ныне отмененное созвездие Стенного Квадранта. Интенсивность потока может доходить до 150 метеоров в час.

Юрий Нефедьев рекомендовал наблюдать за явлением с 23:00 до 03:00, когда радиант поднимется максимально высоко над горизонтом. При этом астроном посоветовал отказаться от оптических приборов в пользу невооруженного глаза, так как телескопы ограничивают поле зрения, а метеоры могут появляться в любой точке небосвода.