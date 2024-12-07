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Жители Татарстана смогут наблюдать соединение Луны и Сатурна
Завтра, 8 декабря, произойдет соединение Луны и Сатурна, что даст дополнительные возможности для наблюдения за шестой планетой Солнечной системы. Об этом рассказал научный руководитель Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта, профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики Казанского федерального университета Юрий Нефедьев, сообщает пресс-служба вуза.
«В 11.49 по московскому времени произойдет соединение Луны и Сатурна, космические объекты будут находиться в созвездии Водолея. Наблюдать астрономическое явление можно будет почти в течение суток», — отметил астроном.
По словам ученого, естественный спутник Земли будет находиться в фазе первой четверти и его освещенность составит 48%, благодаря чему засветка не помешает наблюдениям.
«Серебристая планета будет прекрасно видна невооруженным глазом, как звезда первой величины. А те, у кого найдется бинокль или любительский телескоп, смогут даже рассмотреть кольца Сатурна», — пояснил он.
«Обычно бывает нелегко найти Сатурн на небесной сфере. Сближение с Луной — прекрасная возможность, не прибегая к помощи астрономов, отыскать газового гиганта», — подытожил исследователь.
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