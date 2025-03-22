Жители Татарстана смогут наблюдать Сатурн без привычных колец

Кольца Сатурна, снятые в 2004 году космическим зондом Cassini

Фото: NASA / JPL / Space Science Institute

Завтра, 23 марта, на Земле можно будет наблюдать планету Сатурн без колец. Об этом рассказал профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики, научный руководитель Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев, сообщает пресс-служба вуза.

«<...> бывают моменты, в которые планета занимает такую позицию в пространстве, когда плоскость кольца совпадает с нашим лучом зрения, и поэтому его не видно. Это важно с научной точки зрения. В свое время я изучал Сатурн именно в такой период, поскольку в это время можно наблюдать его экватор, определять диаметр планеты и проводить другие исследования», – объяснил ученый.

Цикл вращения Сатурна составляет 29 лет, и дважды за этот период его кольца перестают быть видными с Земли. Увидеть обычно закрытую ими экваториальную часть газового гиганта можно будет 23-го числа и еще на протяжении нескольких дней.

Пик этого явления ожидается в воскресенье, уточнил исследователь. Кольца у планеты останутся, но увидеть их будет нельзя, подчеркнул он.

«Вообще Сатурн наблюдается в самый обыкновенный любительский телескоп и даже в подзорную трубу. Это достаточно крупная планета, и своими глазами на небесной сфере мы, конечно, увидим только яркую звезду, но если использовать простейший оптический прибор, как это делал Галилей, то наблюдать ее несложно», – пояснил Нефедьев.

Если небо будет ясным, наблюдать за Сатурном лучше в вечернее время, после захода Солнца.

Астроном также рассказал, что научные миссии пришли к выводу, что кольца шестой планеты Солнечной системы, скорее всего, поддерживает вулканическая деятельность на спутниках планеты. А на самом Сатурне наблюдаются достаточно сильные ветра со скоростью до 500 м/с и грозы.

«В атмосфере планеты, которая является, по сути, океаном, наблюдаются многие явления, похожие на те, что происходят на Земле. Это и полярное сияние, и грозы, и молнии, и очень сильные штормы», – добавил профессор КФУ.