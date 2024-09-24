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Жители Татарстана смогут бесплатно получить юридическую помощь
27 сентября 2024 года Татарстанским реготделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и Всероссийской политической партией «Единая Россия» будет проводиться Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи населению.
Как сообщают на сайте Татарстанского реготделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», мероприятие хотят провести в районах и городах Татарстана с 8:00 до 15:30 (в Казани с 9:00 до 16:30, в Региональной общественной приемной с 9:00 до 15:00 часов) с посменным составом консультантов.
Бесплатную юрпомощь в Казани можно получить лично или по номерам телефонов:
– 8-800-201-16-00;
– WhatsApp: 8 (987) 205-00-63;
– (843) 238-10-00.
В муниципальных районах РТ первичное правовое консультирование оказывается лично и по номерам телефонов приемных, указанных в графике дежурства: График дежурства 27 сентября 2024 года.
Бесплатная юрпомощь населению будет оказана членами Татарстанского регионального отделения Ассоциация юристов России, специалистами Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ, Аппарата Уполномоченного по правам человека в Татарстане, Нотариальной палаты РТ, АО «Бюро технической инвентаризации и кадастровых работ Республики Татарстан», Адвокатской палаты республики, Управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по РТ, Минюстиции Республики Татарстан, Минтруда РТ, сотрудниками ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса».
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