Жители Татарстана смогут бесплатно получить юридическую помощь

27 сентября 2024 года Татарстанским реготделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и Всероссийской политической партией «Единая Россия» будет проводиться Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи населению.

Как сообщают на сайте Татарстанского реготделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», мероприятие хотят провести в районах и городах Татарстана с 8:00 до 15:30 (в Казани с 9:00 до 16:30, в Региональной общественной приемной с 9:00 до 15:00 часов) с посменным составом консультантов.

Бесплатную юрпомощь в Казани можно получить лично или по номерам телефонов:

– 8-800-201-16-00;

– WhatsApp: 8 (987) 205-00-63;

– (843) 238-10-00.

В муниципальных районах РТ первичное правовое консультирование оказывается лично и по номерам телефонов приемных, указанных в графике дежурства: График дежурства 27 сентября 2024 года.

Бесплатная юрпомощь населению будет оказана членами Татарстанского регионального отделения Ассоциация юристов России, специалистами Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ, Аппарата Уполномоченного по правам человека в Татарстане, Нотариальной палаты РТ, АО «Бюро технической инвентаризации и кадастровых работ Республики Татарстан», Адвокатской палаты республики, Управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по РТ, Минюстиции Республики Татарстан, Минтруда РТ, сотрудниками ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса».