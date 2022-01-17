Жители Татарстана разместили на эскроу-счетах для постройки квартир 58 млрд рублей

Татарстанские семьи разместили 57,9 млрд рублей на счетах эскроу для постройки около 15 тыс. квартир по данным на 1 декабря 2021 года. Информация об этом опубликована Банком России.

«Застройщики получают деньги покупателей только после ввода жилья в эксплуатацию. Такая схема позволяет защитить средства дольщиков от недобросовестных компаний. За одиннадцать месяцев 2021 года в Татарстане введено в эксплуатацию и передано покупателям жилье на сумму около 39,3 млрд рублей», — пояснил управляющий Отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Марат Шарифуллин.

В период с января по декабрь 2021 года объем средств на счетах эскроу вырос на 77%, а количество самих счетов — в 2,2 раза.

С начала внедрения проектного финансирования жилищного строительства с использованием эскроу-счетов почти 11 тыс. квартир уже сданы в эксплуатацию.