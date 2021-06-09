Жители Татарстана рассказали сенатору от республики Ленару Сафину о своих проблемах

Десять жителей Татарстана рассказали сенатору от республики Ленару Сафину о своих проблемах во время дистанционного тематического приема по вопросам транспорта и дорожного хозяйства. Мероприятие было организовано Региональной общественной приемной Дмитрия Медведева.

Вместе с Ленаром Сафиным проблемы обратившихся разбирали министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов и директор ГКУ «Главтатдортранс» Эдуард Данилов.

Большинство просьб касалось ремонта, реконструкции и строительства дорог. Жители деревни Гремячий Ключ Зеленодольского района и деревни Ивановка Сармановского района объяснили, что им очень необходима дорога к основной автотрассе. Зимой и в межсезонье добраться до этих населенных пунктов почти невозможно.

«Прокладывая подъездные дороги с твердым покрытием, в первоочередном порядке мы рассматриваем населенные пункты, где зарегистрированы хотя бы 50 человек. В этих поселениях по результатам последней Всероссийской переписи населения проживает значительно меньше людей», — прокомментировал эту просьбу сенатор.

По словам экспертов, обеим деревням следует развиваться — например, открывать фермерские хозяйства и привлекать таким образом новых жителей.

Просившим отремонтировать тротуары и привести в порядок придомовые территории Сафин напомнил о действующей в Татарстане программе «Наш двор». Она рассчитана на пять лет и должна решить многие запросы людей с учетом их пожеланий.

С необычной просьбой обратилась к члену верхней палаты Федерального Собрания жительница Казани. Она попросила ввести дресс-код для кондукторов общественного транспорта, так как их внешний вид возмущает ее. Глава Миндортранса РТ согласился, что проблема существует, и пообещал разработать требования к внешнему виду сотрудников общественного транспорта.

Все поступившие обращения представители властей взяли в работу для тщательного изучения. Тематический прием транслировался в прямом эфире на странице Региональной общественной приемной в соцсети Instagram (opriemnaya116). Увидеть полную версию записи можно в ленте и с помощью IGTV.