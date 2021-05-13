Жители Татарстана продолжают нести цветы и игрушки к мемориалам погибших в школе детей

Во всех городах Республики Татарстан несут цветы и свечи к стихийным мемориалам — жители скорбят по жертвам трагедии, произошедшей в казанской школе №175.

С 11 мая жители Нижнекамска несут к стихийному мемориалу гвоздики, игрушки, свечи, выражая скорбь. Мемориал организован возле городского музея. Мэр Нижнекамска Айдар Метшин в день траура, 12 мая, также почтил память погибших школьников и учителей, возложив цветы.

Накануне на совещании с руководителями учебных заведений мэр Нижнекамска подчеркнул, что необходимо принять все меры, чтобы не допустить повторения таких ситуаций.

Стена плача в Альметьевске организована возле входа в городской парк им. 60-летия нефти Татарстана у мемориала «Вечный огонь». Она создана по распоряжению главы района Тимура Нагуманова, который также возложил гвоздики к мемориалу.

Нагуманов назвал стрельбу в гимназии №175 «страшнейшей» трагедией. «Альметьевский район скорбит и соболезнует всем погибшим и пострадавшим», — подчеркнул он.

С момента трагедии к импровизированному мемориалу школьники, студенты, сотрудники организаций несут цветы, игрушки, зажигают там свечи.

В Бугульме временный мемориал организован на площади у Дворца молодежи.

«Бугульма скорбит вместе с Казанью всем городом. Все неравнодушные к случившейся трагедии могут возложить цветы и зажечь свечи», — рассказали в пресс-службе главы района.

Мэр Бугульмы Линар Закиров назвал случившееся чудовищной трагедией.

«Общее горе для всех нас. Огромное потрясение и боль. Бугульма скорбит... Выражаю искренние соболезнования семьям погибших в результате этой чудовищной трагедии в гимназии №175 в Казани. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — пожелал Линар Закиров.

Почтить память жертв стрельбы в казанской школе в Набережных Челнах приходят и в одиночку, и целыми семьями.

В День траура дань памяти погибшим отдало и руководство города, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». Мэр Челнов Наиль Магдеев вместе с сотрудниками исполкома возложил цветы к мемориалу.

«Челнинцы — люди неравнодушные. Мы вместе со всей страной переживаем, соболезнуем родным и близким погибших детей, взрослых», — заявил он.

Жители Спасского района в День траура собрались на центральной площади Болгара возле районного Дома культуры, чтобы возложить цветы и почтить минутой молчания память погибших в ужасной трагедии, которая унесла жизнь семерых детей и двух педагогов.

Алексеевский район присоединился к скорбящим соотечественникам. В память о погибших учениках студенты и школьники зажгли свечи и возложили цветы. Прийти к стихийному мемориалу может любой желающий. «Казань, мы с тобой», — отмечают алексеевцы.