Жители Татарстана получат детские пособия за декабрь раньше срока из-за праздников

Татарстанцам досрочно перечислят детские пособия за декабрь из-за предстоящих продолжительных праздников.

Как сообщили в пресс-службе отделения Соцфонда России по РТ, до 28 декабря татарстанцы получат единое пособие на детей младше 17 лет. Также до упомянутого периода выплаты получат беременные женщины; работающие и неработающие родители, ухаживающие за ребенком до 1,5 лет. Еще придут выплаты на первого ребенка до трех лет; пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного; ежемесячная выплата из маткапитала.

Те татарстанцы, которые получают пособия через почту, выплаты доставят по графику работы отделений почты.

Причем следующие перечисления за январь 2025-го для родителей придут в феврале следующего года.

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