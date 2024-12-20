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Общество 20 декабря 2024 21:00

Жители Татарстана получат детские пособия за декабрь раньше срока из-за праздников

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Татарстанцам досрочно перечислят детские пособия за декабрь из-за предстоящих продолжительных праздников.

Как сообщили в пресс-службе отделения Соцфонда России по РТ, до 28 декабря татарстанцы получат единое пособие на детей младше 17 лет. Также до упомянутого периода выплаты получат беременные женщины; работающие и неработающие родители, ухаживающие за ребенком до 1,5 лет. Еще придут выплаты на первого ребенка до трех лет; пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного; ежемесячная выплата из маткапитала.

Те татарстанцы, которые получают пособия через почту, выплаты доставят по графику работы отделений почты.

Причем следующие перечисления за январь 2025-го для родителей придут в феврале следующего года.

Узнать подробнее можно по телефону +7(800)100-00-01.

#пособия на детей #выплаты #Татарстан
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