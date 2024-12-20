Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жители Татарстана получат детские пособия за декабрь раньше срока из-за праздников
Татарстанцам досрочно перечислят детские пособия за декабрь из-за предстоящих продолжительных праздников.
Как сообщили в пресс-службе отделения Соцфонда России по РТ, до 28 декабря татарстанцы получат единое пособие на детей младше 17 лет. Также до упомянутого периода выплаты получат беременные женщины; работающие и неработающие родители, ухаживающие за ребенком до 1,5 лет. Еще придут выплаты на первого ребенка до трех лет; пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного; ежемесячная выплата из маткапитала.
Те татарстанцы, которые получают пособия через почту, выплаты доставят по графику работы отделений почты.
Причем следующие перечисления за январь 2025-го для родителей придут в феврале следующего года.
Узнать подробнее можно по телефону +7(800)100-00-01.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»