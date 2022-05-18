Жители Татарстана подали через Госуслуги 35 тыс. заявлений на запись в первый класс

Жители Татарстана подали 35 тыс. заявлений на запись в первый класс через портал госуслуг. Об этом на вебинаре сообщил начальник отдела цифровой трансформации в сфере культуры, образования и молодежной политики ГКУ «Центр цифровой трансформации РТ» Булат Габдрахманов.

На данный момент услуга подачи заявления в первый класс в Татарстане полностью цифровая. Родителям не нужно нести оригиналы документов в образовательное учреждение — достаточно прикрепить их на портале.

Электронная запись стала доступна с 1 апреля. «У школ теперь есть четкий реестр, благодаря которому они принимают заявления. Таким образом факт коррупции минимизируется в том числе за счет изменения в региональных системах — в данном случае обработки заявлений в школах», — отметил спикер.

В 2022 году зачисление проходит в два этапа: с 1 апреля по 30 июня — для детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также имеющих преимущественное право на зачисление. Для детей из других районов — с 6 июля по 5 сентября.

По словам Габрахманова, в 2021 году было оцифровано девять государственных услуг для граждан, в этом году ожидается перевод в цифру еще 19 госуслуг.