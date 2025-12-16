Жители Татарстана отправили бойцам спецоперации грузовик с чак-чаком

Сегодня днем из Арска, а вечером – из Казани в зону проведения специальной военной операции отправился грузовик с чак-чаком.

Фонд поддержки гуманитарных и социально значимых проектов «Зилант» в рамках подготовки к отправке очередной партии шефской помощи организовал акцию по сбору татарских национальных сладостей для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Волонтеры собрали целую машину с чак-чаком. Гостинцы будут доставлены военнослужащим в канун Нового года.

Учредитель фонда «Зилант» – уроженец станции Арск, руководитель Казанского общества «Ремстроймост» (груз ушел из Арского филиала организации) Тауфик Ильдарович Галимов. Волонтеры – Энже Хайруллина, жительница села Киндери, заместитель директора в Высокой Горе, ее мама родом из деревни Кызыл Яр. Лейсан Сабирова – из Арска, работает в портьерном салоне «Жасмин».

Ее муж – внук ветерана Великой Отечественной войны Халисы Гафуровой Булат Сабиров, заключив контракт, уехал в зону проведения специальной военной операции и в ноябре героически погиб. Чтобы хоть ненадолго отвлечь Лейсан от столь тяжелого горя, Энже привлекла ее к волонтерской работе. Сейчас вдова военного посвящает волонтерству все силы. С партиями помощи она уже дважды побывала в зоне специальной военной операции и сейчас снова сопровождает груз.

Поедет в зону спецоперации и Тауфик Галимов. По его словам, с первых лет он оказывал помощь бойцам, а с начала этого года стал ездить сам. «Побывал там уже не менее пятнадцати раз. Только за ноябрь – трижды», – заявил он.

По словам организаторов, в этот раз они отвезут более 8 тыс. упаковок чак-чака, национальную сладость смогут попробовать бойцы 16–18-го полков.

«С каждым гуманитарным грузом мы отвозим из дома гостинцы. Большую помощь оказывают волонтеры и жители сел Ашитбаш, Урнашбаш, Якты-Кен, Качелино. Это не просто гостинец, это тепло родного дома, вкус детства. Каждый желающий мог принять участие в этом благом деле. Из Арского района на помощь пришли около 20 школ. Арский агропромышленный профессиональный колледж подготовил и отправил 165 килограммов чак-чака. Общество «Ихлас» привезло 352 контейнера чак-чака. Из Казани присоединился «Бахетле», дал 300 килограммов сладкого угощения. Всего было отправлено около 8 тыс. упаковок чак-чака. Кроме того, отдельные люди и поселения привезли приготовленные дома сладости кош теле, торт «Муравейник». Арское общество «Султан» передало 5000 пицц. Все это будет распределено по 16–18-му полкам», – рассказала директор фонда «Зилант» Энже Хайруллина.

«О волонтерской группе «Зилант» сейчас знают многие. Для изготовления чак-чака нам из зверосовхоза «Бирюли» привезли 1450 килограммов меда, девушка одного из бойцов передала 80 яиц, шесть бутылок масла, 12 килограммов муки, из Утар-Атынского сельского поселения привезли 230 яиц. Все остальное Тауфик Ильдарович купил за свои деньги. Он не просит денег и на дорогу, а ездит за свой счет. В целом мы выражаем огромную благодарность всем добрым людям, которые помогают нам во всем», – подчеркнула она.

«Зилант» везет бойцам не только еду, но и все необходимое. Можно посылать вещи конкретному бойцу, передачу отдадут ему в руки. Жительница Башкортостана, узнав об этой группе, вышла на связь и выразила желание передать инструмент для обработки дерева.

«Мой муж умер. Мне это уже не нужно. Продадите и купите то, что нужно», – пояснила она. Кроме того, она пожертвовала 50 тыс. рублей.

Во время погрузки сладостей в машину (на помощь пришли студенты Арского педагогического колледжа) удалось поговорить с Тауфиком Галимовым.

«Везем автомобили. Всего отвезли уже около двадцати машин. Люди передают от себя. Некоторые дают бесплатно или по символической цене, или покупаем. Я сам купил девять машин. Мы эти машины сами ремонтируем, приводим в хорошее состояние. И на этот раз уезжают четыре машины. Одну отдал парень из Коинсара, одну привезли из Агрыза челнинцы, одну купили сами. Еще одну «Ниву» везем по просьбе бойца из Айвана. Планировалось, что с гуманитарным грузом отправятся три машины. Если вещи не поместятся, подключится еще одна машина. Груз я сопровождаю лично, – объяснил он. – Всю работу мы выполняем вместе с Ниязом Исмагиловым. Он принимает участие в сборе гуманитарной помощи в родной деревне Якты-Кен. Учредители фонда «Зилант» – тоже мы вдвоем».

Всего два месяца волонтеры работают как фонд.

«Бывали и желающие вставить палки в колеса, не скрою. Но я не думаю, что в этом деле должна быть конкуренция. Мы все делаем одно дело – оказываем тыловую поддержку ребятам в зоне специальных военных операций. Высоко ценю труд каждой волонтерской группы, но нужно быть сплоченными», – сказала Энже Хайруллина.

«У нас есть своя группа. Там мы показываем всю нашу работу. Мы ни у кого не просим денег. Если есть желающие оказать помощь, мы не против. Как только написали сообщение о сборе чак-чака, люди сами вызвались помогать. В Арске обратились к властям. И к нам на помощь присоединились школы. Спасибо всем, кто помог. Бойцы получат новогодний гостинец», –заключила активистка.