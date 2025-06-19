Жители Татарстана оставили 1600 отзывов о качестве реализации нацпроектов

От жителей Татарстана поступило более 1600 отзывов о качестве реализации национальных проектов. Из них около 80% являются положительными, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Механизм получения обратной связи от жителей республики внедрен с конца 2023 года. Отзыв об удовлетворенности или неудовлетворенности можно оставить по QR-коду, размещенному на каждом социально значимом объекте, построенном или отремонтированном в рамках того или иного национального проекта.

Чаще всего жители республики комментируют содержание парков и скверов, благоустроенных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», а также качество обслуживания в медицинских учреждениях Татарстана.

Негативные отзывы фиксируются и направляются в органы местного самоуправления и отраслевые министерства для принятия необходимых мер.

Национальные проекты в нынешнем смысле этого понятия были запущены по инициативе Президента РФ Владимира Путина в 2019 году. С 2025 года началась реализация обновленных нацпроектов. В текущем году Татарстан участвует в реализации 12 национальных проектов, в состав которых включены 46 региональных проектов. На реализацию нацпроектов на территории республики в 2025-м направлено 44,6 млрд рублей.