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Жители Татарстана определяют главные цели для министерств на 2025 год
На Портале госуслуг Татарстана идет онлайн-голосование по выбору публичных целей и задач для шести социальных министерств, определяемых жителями республики на предстоящий год.
Как сообщает общественная палата РТ, на онлайн-голосование вынесены цели и задачи, подготовленные экспертами совместно с Общественными советами при министерствах в результате изучения общественного мнения, материалов различных платформ обратной связи.
Жители республики могут проголосовать за представленные на портале проекта предложения, а также обозначить приоритетные с их точки зрения иные направления деятельности органа власти, оставить свои комментарии и пожелания по работе министерства. Так, по результатам голосования в прошлом году татарстанцы дали 1600 предложений, отличных от экспертного сообщества.
Опрос продолжится до 7 декабря в мобильном приложении «Услуги РТ» и на Портале госуслуг Республики Татарстан в разделе «Опросы жителей».
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