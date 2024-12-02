Жители Татарстана определяют главные цели для министерств на 2025 год

На Портале госуслуг Татарстана идет онлайн-голосование по выбору публичных целей и задач для шести социальных министерств, определяемых жителями республики на предстоящий год.

Как сообщает общественная палата РТ, на онлайн-голосование вынесены цели и задачи, подготовленные экспертами совместно с Общественными советами при министерствах в результате изучения общественного мнения, материалов различных платформ обратной связи.

Жители республики могут проголосовать за представленные на портале проекта предложения, а также обозначить приоритетные с их точки зрения иные направления деятельности органа власти, оставить свои комментарии и пожелания по работе министерства. Так, по результатам голосования в прошлом году татарстанцы дали 1600 предложений, отличных от экспертного сообщества.

Опрос продолжится до 7 декабря в мобильном приложении «Услуги РТ» и на Портале госуслуг Республики Татарстан в разделе «Опросы жителей».