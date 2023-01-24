Жители Татарстана оформили в ВТБ ипотеку на 43 млрд рублей

В 2022 году ВТБ предоставил жителям Татарстана свыше 10 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 43 млрд рублей. Каждая вторая сделка в республике прошла по программам господдержки. Средний чек по ипотеке в регионе по итогам 2022 года составил 4,2 млн рублей.



В декабре ВТБ в Татарстане зафиксировал рекордные продажи ипотеки за весь 2022 год. В последний месяц года банк оформил порядка 1,3 тыс. кредитов на сумму 6,4 млрд рублей, что более чем в полтора раза превысило результат ноября. Высокий спрос в последний месяц года был связан сразу с несколькими факторами — сезонным ростом активности жителей региона, реализацией традиционных предновогодних акций у застройщиков и завершением прежних условий «Ипотеки с господдержкой-2020».

Драйвером ипотечных продаж в 2022 году стали льготные программы. Объем выдач по ним по итогам года достиг 23,4 млрд рублей, что составляет более половины от общего объема выданных жилищных кредитов. Доля сделок по основным действующим госпрограммам разделилась примерно поровну в объеме выдач. По «Ипотеке с господдержкой-2020» жители республики оформили в ВТБ 2,4 тыс. займов на общую сумму 11,2 млрд рублей. Еще 2,3 тыс. клиентов получили жилищные кредиты в рамках «семейной» ипотеки», общий объем выдач по ней составил 11,6 млрд рублей. По программе IT-ипотеки банк предоставил льготные кредиты на 500 млн рублей.

Средний чек по ипотеке в Татарстане по итогам 2022 года составил 4,2 млн рублей. При этом по сделкам, оформленным в рамках госпрограмм, он оказался почти на 15% выше — 4,8 млн рублей.

«В 2022 году ипотека стала основным драйвером рынка розничного кредитования. Несмотря на все вызовы, итоги оказались сопоставимыми с рекордным 2021 годом. Всего за прошлый год при поддержке ВТБ более 10 тыс. татарстанских семей смогли приобрести новые квартиры. Мы надеемся, что в текущем году спрос в этом сегменте сохранится и будет стабильным, в том числе благодаря активно развивающемуся в республике рынку жилищного строительства и модернизации госпрограмм», — прокомментировала имеющиеся тренды управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент банка Марьям Давлетшина.