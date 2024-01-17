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Жители Татарстана могут выиграть денежные призы за лучшее оформление двора
Общественная палата Татарстана и «Татар-информ» сегодня запускают конкурс «А у нас во дворе...» на лучшее зимнее оформление двора.
- Как принять участие?
Заявки на конкурс принимаются с 17 января до 21 января включительно. В конкурсе могут участвовать жители как частных домов, так и многоквартирных.
Для этого нужно будет сделать фотографии или видео и написать небольшой комментарий о новогоднем украшении своего двора.
Информацию нужно прислать на почту info@tatar-inform.ru с пометкой «На конкурс». Также можно выложить фотографии или видео на своей страничке во «ВКонтакте» с хештегом #аунасводвореТИ. Профиль пользователя для участия конкурса должен быть открытым.
- Как проголосовать?
Отдать голос за самое оригинальное украшение двора можно будет на сайте и в Telegram-канале «Татар-информа» с 23 по 29 января 2024 года.
Результаты будут объявлены 31 января. Победителями станут три участника, набравшие наибольшее количество голосов. Им будут вручены денежные призы.
Напомним, конкурс по оформлению территорий проводится в Татарстане ежегодно под эгидой Общественной палаты республики при поддержке «Татар-информа».
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