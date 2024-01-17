Жители Татарстана могут выиграть денежные призы за лучшее оформление двора

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Общественная палата Татарстана и «Татар-информ» сегодня запускают конкурс «А у нас во дворе...» на лучшее зимнее оформление двора.

Как принять участие?

Заявки на конкурс принимаются с 17 января до 21 января включительно. В конкурсе могут участвовать жители как частных домов, так и многоквартирных.

Для этого нужно будет сделать фотографии или видео и написать небольшой комментарий о новогоднем украшении своего двора.

Информацию нужно прислать на почту info@tatar-inform.ru с пометкой «На конкурс». Также можно выложить фотографии или видео на своей страничке во «ВКонтакте» с хештегом #аунасводвореТИ. Профиль пользователя для участия конкурса должен быть открытым.

Как проголосовать?

Отдать голос за самое оригинальное украшение двора можно будет на сайте и в Telegram-канале «Татар-информа» с 23 по 29 января 2024 года.

Результаты будут объявлены 31 января. Победителями станут три участника, набравшие наибольшее количество голосов. Им будут вручены денежные призы.

Напомним, конкурс по оформлению территорий проводится в Татарстане ежегодно под эгидой Общественной палаты республики при поддержке «Татар-информа».