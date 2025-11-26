Жители Татарстана могут выбрать народного просветителя на платформе MAX

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, Председатель наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко выступил перед Почетным жюри главной просветительской награды страны Знание.Премия – флагманского проекта Общества «Знание».

Заседание прошло в Национальном центре «Россия» в Москве. Выдающиеся государственные и общественные деятели оценили проекты 112 номинантов из 30 регионов России и 4 зарубежных стран.

Открывая заседание, Сергей Кириенко выразил благодарность членам Почетного жюри и номинантам просветительской награды Знание.Премия.

Он подчеркнул, что в этом году впервые в каждом из 89 субъектов страны будут награждены лучший региональный просветитель и лучший просветительский проект. Они получат первые в истории региональные награды Знание.Премия. Список обладателей наград доступен на сайте Знание.Премия.

Обладателей региональных наград выбрал Экспертный совет Знание.Премия, в который вошли более 300 представителей всех регионов России. Каждую заявку рассматривали пять экспертов.

Теперь к выбору победителей смогут присоединиться и жители России. Номинация «Народный выбор» впервые проводится в формате онлайн-голосования на платформе MAX. Отдать голос за участников можно до февраля 2026 года.

Приволжский федеральный округ в этой номинации представляют: