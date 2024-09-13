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Жители Татарстана могут войти в состав Молодежного совета при ЦИК РТ
Татарстанцы могут войти в состав Молодежного совета при ЦИК РТ и стать общественными помощниками избиркома и волонтерами на выборах. Для этого им необходимо победить или стать призером образовательного проекта «Атмосфера – 2024».
Как сообщает ЦИК РТ, образовательная программа включает в себя семинары с участием лидеров общественного мнения, профессиональные тренинги, ориентированные на развитие лидерских качеств и навыков публичных выступлений, а также участие в мероприятиях общественных объединений.
Чтобы стать одним из участников программы, надо заполнить анкету.
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