Жители Татарстана могут войти в состав Молодежного совета при ЦИК РТ

Татарстанцы могут войти в состав Молодежного совета при ЦИК РТ и стать общественными помощниками избиркома и волонтерами на выборах. Для этого им необходимо победить или стать призером образовательного проекта «Атмосфера – 2024».

Как сообщает ЦИК РТ, образовательная программа включает в себя семинары с участием лидеров общественного мнения, профессиональные тренинги, ориентированные на развитие лидерских качеств и навыков публичных выступлений, а также участие в мероприятиях общественных объединений.

Чтобы стать одним из участников программы, надо заполнить анкету.