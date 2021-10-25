Жители Татарстана могут узнать о переписи населения через бот в Telegram

С помощью чат-бота «Перепись 2021 Татарстан» в мессенджере Telegram жители Татарстана могут узнать, где и как пройти перепись, получить адреса ближайших пунктов и МФЦ, в которых можно переписаться.

Чтобы запустить бота, нужно перейти по ссылке https://t.me/TatarstanPerepis_bot или набрать в поиске Telegram @TatarstanPerepis_bot. Инициатор и разработчик телеграм-бота — республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Телеграм-бот предоставляет самую важную информацию о Всероссийской переписи населения, которая проводится в России с 15 октября по 14 ноября.

В чате можно узнать информацию о том, где и в какие даты можно пройти перепись. Переписчики проведут поквартирный обход всех жителей, а также можно пройти перепись самостоятельно на портале Госуслуги.рф или прийти на стационарный участок или в МФЦ. Весь переписной персонал обеспечен масками и перчатками, а также будет выполнять рекомендации по профилактике распространения коронавируса.

По запросу «Где пройти перепись» телеграм-бот показывает адреса ближайших участков и МФЦ в Татарстане. По запросу «Как пройти перепись» телеграм-бот отправляет пользователю короткий пдф-файл с информацией о всех способах переписи.