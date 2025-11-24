news_header_top
Общество 24 ноября 2025 21:50

Жители Татарстана могут увидеть полярное сияние этой ночью

Над территорией России в настоящий момент стремительно формируется обширная зона ярких полярных сияний. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии (XRAS), которые отслеживают атмосферные процессы в режиме реального времени, в Телеграм-канале.

По данным ученых, магнитные бури пока не начались – обычно они проявляются спустя несколько часов после первых всплесков активности.

При этом граница распространения сияний опускается необычайно быстро: за полчаса она сместилась до широты примерно 55 градусов.

Увидеть редкое природное явление смогут жители Москвы, Казани, Нижнего Новгорода и других регионов центральной части страны.

