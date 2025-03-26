Жители Татарстана могут присоединиться к расширенной экоакции «БумБатл»

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В России стартовала экологическая акция по сбору макулатуры «БумБатл», направленная на поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». В этом году акция проходит в новом формате – теперь сдавать бумагу можно круглый год, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Татарстан традиционно принимает активное участие в экологическом соревновании. Только за прошлый год жители республики собрали и сдали на переработку более 179 тонн вторсырья. Среди дошкольных образований РТ заняла первое и третье места, отметили в ведомстве.

«БумБатл» дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Впрочем, это еще и соревнование по количеству собранной макулатуры, где можно побороться за первенство в командном или индивидуальном зачете, а также помочь Татарстану стать лучшим по итогам года.

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф, указать организацию или подтвердить самостоятельное участие. Затем следует выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести бумагу, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет.

Подведение итогов бумажной битвы пройдет в марте 2026 года. Все подробности акции доступны на официальном сайте –бумбатл.национальныепроекты.рф.

Третий год подряд «БумБатл» проходит при участии Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема». В рамках батла волонтеры проведут серию экологических мероприятий в каждом регионе страны.

Масштабная экологическая акция направлена на поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Ключевая цель – сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами. С начала проведения акции в 2020 году ее участниками стали 8,9 млн человек со всей России. Они собрали 305 тыс. тонн макулатуры.