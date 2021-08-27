Жители Татарстана могут присоединиться к платформе социальных инициатив «Другое дело»

В рамках марафона «Новое знание» на базе социальной сети «ВКонтакте» заработала платформа социальных инициатив «Другое дело» (https://drugoedelo.ru/). К ней могут присоединиться и жители Татарстана. Выполняя задания, пользователи соцсети зарабатывают баллы, которые потом можно обменять на ценные призы.

Среди потенциальных вознаграждений — экскурсия на космодром «Восточный», возможность сделать предложение руки и сердца во время футбольного матча, автографы кинозвезд и космонавтов, экспедиция на сибирское плато Путорана, а также оргтехника, скидки на авиабилеты, подписки на онлайн-сервисы и образовательные курсы.

Формируют задания и предоставляют призы партнеры проекта — более 50 крупных компаний, некоммерческих организаций и государственных структур.

Платформа включает несколько рубрик: здоровье, обучение, творчество, волонтерство. Призовые баллы начисляются за все выполненные задания, будь то занятия спортом, чтение книг или посещение культурных мероприятий. За регистрацию на платформе также начисляются приветственные бонусы.

Часть заданий является общей для всех независимо от места жительства. Но некоторые актуальны именно для конкретного региона — их можно отследить в меню платформы. Список подобных заданий постоянно пополняется.

Чтобы присоединиться к проекту «Другое дело», пользователю необходимо добавить мини-приложение в социальной сети «ВКонтакте», выбрать интересующие его виды активности и начать выполнять задания. Стать участником может каждый гражданин России — вне зависимости от места жительства, возраста, опыта или стажа работы.

С момента запуска платформы к ней присоединились уже более 25 тыс. россиян. В общей сложности они выполнили примерно 10 тыс. заданий и заработали 3 млн баллов.