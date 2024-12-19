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Жители Татарстана могут принять участие во всероссийском конкурсе «Родная игрушка»
Российское общество «Знание» и «Движение первых» объявили о старте всероссийского конкурса «Родная игрушка». В нем могут принять участие и желающие из Татарстана.
По замыслу организаторов, конкурс будет способствовать патриотическому воспитанию детей, развитию их творческого и научно-технического мышления, а также более глубокому познанию истории России. Участие могут принять творческие коллективы, производители игрушек и независимые авторы в возрасте от 14 лет.
Конкурс включает пять номинаций:
1) «Сюжетно-образная игрушка» — куклы, фигурки людей и животных, предметы игрового обихода, мягкие (мягконабивные) игрушки;
2) «Настольная игра» — настольно-печатные игры, стратегические и логические игры, включая развивающие карточки;
3) «Конструктор и сборная модель» — конструкторы и строительные наборы, сборные игровые наборы для конструирования;
4) «Техническая и технологическая игрушка» — игрушки, воспроизводящие технический мир, наборы для проведения опытов и экспериментов;
5) «Мультимедийный проект» — мультимедийный контент для детей с перспективой производства на его основе игр и игрушек.
Заявки принимаются до 14 февраля на официальном сайте конкурса по адресу: igrushka.znanierussia.ru. Более подробная информация доступна в Telegram-канале «Родная игрушка»: t.me/rodnaya_igrushka.
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