Жители Татарстана могут принять участие во всероссийском конкурсе «Родная игрушка»

Российское общество «Знание» и «Движение первых» объявили о старте всероссийского конкурса «Родная игрушка». В нем могут принять участие и желающие из Татарстана.

По замыслу организаторов, конкурс будет способствовать патриотическому воспитанию детей, развитию их творческого и научно-технического мышления, а также более глубокому познанию истории России. Участие могут принять творческие коллективы, производители игрушек и независимые авторы в возрасте от 14 лет.

Конкурс включает пять номинаций:

1) «Сюжетно-образная игрушка» — куклы, фигурки людей и животных, предметы игрового обихода, мягкие (мягконабивные) игрушки;

2) «Настольная игра» — настольно-печатные игры, стратегические и логические игры, включая развивающие карточки;

3) «Конструктор и сборная модель» — конструкторы и строительные наборы, сборные игровые наборы для конструирования;

4) «Техническая и технологическая игрушка» — игрушки, воспроизводящие технический мир, наборы для проведения опытов и экспериментов;

5) «Мультимедийный проект» — мультимедийный контент для детей с перспективой производства на его основе игр и игрушек.

Заявки принимаются до 14 февраля на официальном сайте конкурса по адресу: igrushka.znanierussia.ru. Более подробная информация доступна в Telegram-канале «Родная игрушка»: t.me/rodnaya_igrushka.