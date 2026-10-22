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Общество 22 октября 2026 11:30

Жители Татарстана могут принять участие в зачете по финансовой грамотности

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Жители Татарстана могут принять участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, который продлится до 27 октября. В прошлом году проверку знаний прошли более 52 тыс. жителей республики, сообщили в Минэкономики РТ.

Зачет доступен для индивидуального и семейного участия. Задания адаптированы под разные возрастные группы: младшие школьники смогут в игровом формате познакомиться с основами финансовой грамотности, а взрослые – проверить знания в управлении личным бюджетом и принятии финансовых решений. Для последних предусмотрены базовый и продвинутый уровни сложности.

В программу также включили задания на основе реальных ситуаций, в том числе связанных с использованием цифровых платформ и маркетплейсов. Участникам, например, предложат решить задачу о противодействии фишингу.

После прохождения зачета каждый участник получит персональные рекомендации по темам, в которых возникли затруднения. Успешно справившимся с заданиями выдадут именные сертификаты.

Пройти зачет и ознакомиться с условиями участия можно на официальном сайте проекта.

#финансовая грамотность #Минэкономики РТ
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