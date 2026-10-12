Жители Татарстана могут принять участие в VIII Статистическом диктанте

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) проводит VIII Статистический диктант – масштабную образовательную акцию, приуроченную к 215-летию российской государственной статистики. Диктант пройдет с 13 по 22 октября.

Акция проходит онлайн в формате тестирования. Участникам предлагается два уровня сложности: школьный уровень – 15 заданий, охватывающих различные области статистики, и углубленный уровень — 30 заданий для тех, кто хочет проверить свои знания глубже. После прохождения тестирования каждый участник получит именной сертификат в электронном виде.

К акции приглашаются жители Российской Федерации и зарубежных стран, владеющие русским и/или английским языком, независимо от возраста. Ограничений нет – диктант доступен всем желающим.

Диктант нацелен на повышение интереса к статистике и развитие статистической грамотности населения.

Регистрация участников и дополнительная информация размещены на официальном сайте Росстата по ссылке.