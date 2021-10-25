Жители Татарстана могут принять участие в творческом конкурсе «В единстве мы сильны!»

У жителей Татарстана есть возможность принять участие в международном открытом дистанционном конкурсе стран СНГ «В единстве мы сильны!». Приуроченное ко Дню народного единства мероприятие состоится 14 ноября.

«Основной целью конкурса является усиление работы, направленной на единение братских народов», — отмечают организаторы.

Заявки на конкурс принимаются вплоть до 14 ноября в таких номинациях, как вокал, музыкально-инструментальное искусство, художественное слово, хореография, авторская песня, оригинальный жанр и разговорный жанр.

Присылать заявки необходимо на электронный адрес: aragorn-studio@mail.ru.

Участвовать в конкурсе могут дети начиная с трехлетнего возраста, подростки, творческая молодежь и взрослые — как любители, так и профессионалы. Количество произведений, которое может представить один участник, не ограничено.

В жюри мероприятия вошли ведущие педагоги различных учебных заведений, известные артисты, композиторы, музыканты, актеры, литераторы и театральные деятели.

Конкурс организован в рамках всероссийского музыкального проекта «Мы за великую державу» при поддержке Администрации Президента РФ.