Жители Татарстана могут принять участие в тестировании на знание городов России

Татарстанцы могут принять участие в федеральном онлайн-тестировании на знание городов России. Тест «Как хорошо вы знаете города России?» стартовал на сайте проектов партии «Единая Россия».

Все желающие могут проверить свои знания истории и культуры городов России по 25 января 2024 года. Участники, успешно прошедшие тест, получат электронные сертификаты. Лучшие получат памятные призы, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Конкурс проходит в рамках федерального проекта партии «Городская среда», который способствует благоустройству дворов и общественных пространств городов.

Председателем общественного совета федерального партийного проекта «Городская среда» является Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.