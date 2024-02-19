Жители Татарстана могут принять участие в проекте «Многодетная Россия»

В России, в Год семьи, стартует проект «Многодетная Россия». Присоединиться к нему могут жители всех регионов страны. Проект реализует Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с РОО «Объединение многодетных семей города Москвы».

Всероссийский проект «Многодетная Россия» предлагает многодетным семьям стать участниками двух масштабных мероприятий: Форума многодетных семей «Многодетная Россия» и Всероссийского спортивного фестиваля «Здоровая семья — сильная Россия». Форум и фестиваль вошли в План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года семьи, сообщают организаторы.

Более подробная информация о мероприятии, условия и порядок участия в мероприятиях размещены на сайте фонда https://fond-detyam.ru/sobytiya-fonda/ и на сайте РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» https://многодетные-семьи.рф/.

Проект направлен на формирование позитивного образа многодетных семей, решение задач по улучшению качества жизни семей с детьми.

Напомним, 2024-й в России объявлен Годом семьи по указу Президента страны Владимира Путина. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.