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Жители Татарстана могут принять участие в онлайн-акции «Стимул мечты – это сам ты»
Жителей Татарстана приглашают к участию в стартовавшей Всероссийской онлайн-акции «Стимул мечты – это сам ты». Акция призвана привлечь внимание молодежи к проблеме потребления наркотических и иных психоактивных веществ, их негативного воздействия на психологическое и физиологическое здоровье человека.
Чтобы стать участником акции, необходимо разместить в социальной сети «ВКонтакте» посты, сторис или короткие видеоролики. В них автор должен продемонстрировать свою точку зрения на то, что для него является стимулом жизни, позитивной альтернативой потреблению психоактивных веществ, или призыв к отказу от употребления и распространения наркотических веществ.
Материалы необходимо сопроводить хештегами: #Стимулмоеймечты2023, #Противнаркотиков2023, сообщает Министерство по делам молодежи РТ.
Авторы трех лучших роликов получат ценные призы.
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