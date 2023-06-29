Жители Татарстана могут принять участие в онлайн-акции «Стимул мечты – это сам ты»

Жителей Татарстана приглашают к участию в стартовавшей Всероссийской онлайн-акции «Стимул мечты – это сам ты». Акция призвана привлечь внимание молодежи к проблеме потребления наркотических и иных психоактивных веществ, их негативного воздействия на психологическое и физиологическое здоровье человека.

Чтобы стать участником акции, необходимо разместить в социальной сети «ВКонтакте» посты, сторис или короткие видеоролики. В них автор должен продемонстрировать свою точку зрения на то, что для него является стимулом жизни, позитивной альтернативой потреблению психоактивных веществ, или призыв к отказу от употребления и распространения наркотических веществ.

Материалы необходимо сопроводить хештегами: #Стимулмоеймечты2023, #Противнаркотиков2023, сообщает Министерство по делам молодежи РТ.

Авторы трех лучших роликов получат ценные призы.