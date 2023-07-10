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Жители Татарстана могут принять участие в онлайн-акции «По страницам пермских книг»
Татарстанцы могут принять участие социокультурной онлайн-акции «По страницам пермских книг». Она пройдет в Перми с 24 по 27 июля в преддверии проведения Международного волонтерского лагеря программы «Волонтеры культуры».
Как сообщает Минкульт РФ, вторая смена лагеря будет посвящена волонтерству в библиотечной деятельности. Волонтеры культуры смогут глубже ознакомиться с произведениями литераторов Пермского края, а также проявить свои творческие способности, записав отрывки из них на видео.
Для участия в акции необходимо с 24 по 27 июля опубликовать прочтение отрывка из выбранного произведения в социальной сети «ВКонтакте» на стене своей страницы, указав хештег #волонтерыкультурывперми.
К участию в акции также приглашаются все работники библиотечной сферы. В тексте поста необходимо указать учреждение, от которого участник подает заявку, и поставить хештег #волонтерыкультурыбиблиотеки.
Список рекомендуемых работ будет представлен на портале «Волонтеры культуры.РФ» и на официальной странице проекта в социальной сети «ВКонтакте».
Работы будет оценивать экспертная комиссия, в которую войдут известные российские деятели культуры и искусства.
Эксперты выберут 30 лучших работ, которые войдут в итоговый видеоролик и будут размещены на портале «Волонтерыкультуры.РФ». Победители акции получат специальные призы от программы «Волонтеры культуры».
Объявление результатов состоится 17 августа во время проведения Международного волонтерского лагеря в Перми. Результаты также будут опубликованы на портале «Волонтерыкультуры.РФ» и на официальной странице проекта в социальной сети «ВКонтакте».
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