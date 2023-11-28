Жители Татарстана могут принять участие в конкурсе «Ты в игре»

Жители Татарстана могут подать заявки на участие в четвертом сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Конкурс насчитывает пять основных номинаций, победители в каждой из которых получат 300 тысяч рублей на развитие своих проектов. А лучший проект сезона – гран-при размером один миллион рублей.

В конкурсе могут принять участие все желающие, имеющие гражданство РФ, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на территории страны. К участию также приглашаются российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие спортивные проекты, в том числе семейные с участием детей до 18 лет.

На конкурс могут быть представлены проекты, которые функционируют в настоящее время и могут быть реализованы как в оффлайн, так и онлайн-форматах. В проект должны быть вовлечены не менее пяти человек, а у участника должно быть желание и план по дальнейшему масштабированию проекта. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму на сайте тывигре.рф, сообщают организаторы. Здесь же можно ознакомиться с условиями конкурса.

Прием заявок начался 21 ноября и завершится 11 февраля 2024 года. Затем будет проведена оценка заявок, обучение, защита проектов. Награждение победителей запланировано на 30 апреля следующего года.

Поддержка спортивных проектов, направленных на увеличение занимающихся спортом жителей страны, является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», реализуемого по решению Президента России Владимира Путина.