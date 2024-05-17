Жители Татарстана могут принять участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

Старт XXI Всероссийскому конкурсу авторских проектов «Моя страна – моя Россия» был дан накануне в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. В нем могут принять участие жители всех регионов страны и предложить инициативу по развитию своего города.

Участие в конкурсе дает возможность внести личный вклад в развитие региона и страны, получить информационную поддержку, посетить бесплатные образовательные программы в рамках постконкурсного сопровождения, познакомиться с единомышленниками из разных регионов России, а также получить сертификат на путешествие по России по программе партнеров конкурса «Больше, чем путешествие».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 сентября 2024 года, сообщают организаторы.

Более подробная информация о конкурсе и номинациях 2024 года размещена на сайте проекта.