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Жители Татарстана могут принять участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия»
Старт XXI Всероссийскому конкурсу авторских проектов «Моя страна – моя Россия» был дан накануне в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. В нем могут принять участие жители всех регионов страны и предложить инициативу по развитию своего города.
Участие в конкурсе дает возможность внести личный вклад в развитие региона и страны, получить информационную поддержку, посетить бесплатные образовательные программы в рамках постконкурсного сопровождения, познакомиться с единомышленниками из разных регионов России, а также получить сертификат на путешествие по России по программе партнеров конкурса «Больше, чем путешествие».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 сентября 2024 года, сообщают организаторы.
Более подробная информация о конкурсе и номинациях 2024 года размещена на сайте проекта.
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