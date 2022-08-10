Жители Татарстана могут принять участие в конкурсе арт-объектов

18 и 19 августа в Мамадыше пройдет конкурс арт-объектов «В гармонии с природой», в рамках которого участники изготовят объекты на территории «Стадиона-ипподрома». Впоследствии объекты будут размещены на территории общественного пространства. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

Принять участие в конкурсе могут все желающие: для этого необходимо собрать команду от трех до пяти человек. Для команд, прошедшим отбор, будет организовано проживание и питание. Каждый участник также получит по 20 тыс. рублей. Авторы лучших арт-объектов станут известны 19 августа. Все расходные материалы и инструменты нужно приобрести и привезти самостоятельно.

Отправить заявку на участие можно до 15 августа на электронную почту odms_mamadysh@mail.ru. В письме необходимо указать ФИО и контакты участников и руководителя команды, дать объекту название и описать его концепцию, указать количество и виды расходных материалов, а также прикрепить эскиз или чертеж арт-объекта.

Территория «Стадиона-ипподрома» — победитель 2019 года Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Благоустройство территории было завершено в 2020 году по Программе развития общественных пространств РТ.