Жители Татарстана могут принять участие в конкурсах «Экодвор» и «Посади лес»

Платформа Ecowiki.ru межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА» запускает два масштабных всероссийских конкурса – «Экодвор» и «Посади лес».

Эти инициативы направлены на формирование культуры осознанного потребления, развитие экопривычек и восстановление природной среды. Участие в обоих конкурсах дает шанс получить до 100 тыс. рублей и запустить в своем регионе долгосрочные экологические практики, сообщают организаторы конкурсов.

Конкурс «Экодвор» проходит с 5 июня по 5 ноября 2025 года и направлен на развитие экологической культуры, популяризацию раздельного сбора отходов и вовлечение жителей в практики осознанного потребления.

Призовой фонд составляет 150 тыс. рублей. Пять лучших организаторов получат денежные премии – в порядке уменьшения: от 50 тыс. рублей за первое место до 10 тыс. рублей за пятое.

Участвовать в конкурсе могут граждане РФ в возрасте от 18 лет, не состоящие в трудовых отношениях с МЭОО «ЭКА».

Конкурсанты должны:

– провести не менее одного праздника «Экодвор» в период с 5 июня по 5 ноября 2025 года;

– разместить анонс мероприятия в социальных сетях с хештегом #конкурсэкодвор2025 и зарегистрировать его в личном кабинете на Ecowiki.ru;

– в течение трех дней после праздника подать отчет через личный кабинет, указав количество участников, объемы собранного вторсырья, ссылки на публикации, фотографии и, по желанию, видеоотчет.

Мероприятие необходимо организовать согласно экостандартам: не использовать одноразовую пластиковую посуду и воздушные шары, не дарить одноразовые сувениры и подарки.

Оценивать участников будут по количеству проведенных праздников, числу участников мероприятия, объему вторичного сырья, сданного в переработку (в килограммах) и качеству отчетных материалов (фото, текст, указание хештега конкурса).

Победители конкурса «Экодвор» будут объявлены 10 ноября 2025 года в социальных сетях платформы Ecowiki.ru.

Параллельно проходит Всероссийский конкурс посадок леса – с 16 мая по 16 ноября 2025 года. Участники сажают деревья, рассказывают об этом в социальных сетях и подают отчет через личный кабинет. Победители получат денежные призы до 50 тыс. рублей, а также возможность показать значимость локальных экопроектов на федеральном уровне.

Размер премии и в этом конкурсе уменьшается с 50 тыс. рублей за первое место до 10 тыс. рублей за пятое.

Состязаться также могут граждане РФ в возрасте от 18 лет, не состоящие в трудовых отношениях с МЭОО «ЭКА».

Чтобы принять участие, необходимо:

– посадить деревья в своем регионе в период с 16 мая по 16 ноября 2025 года;

– опубликовать пост об акции в социальных сетях с хештегом #посадкилеса2025;

– зарегистрировать мероприятие и отправьте отчет в личном кабинете на Ecowiki.ru.

Среди критериев оценки – площадь посадки (в гектарах), количество и наименование высаженных пород деревьев, геокоординаты участка (не менее четырех точек в формате десятичных градусов, пример: 52.09148, 50.85119), число участников акции, фото- и видеоматериалы, текстовое описание проведенных работ.

Итоги конкурса подведут 20 ноября 2025 года в социальных сетях платформы Ecowiki.

Участники обоих конкурсов могут получить методическую, информационную и консультационную помощь. Для этого необходимо связаться с координатором конкурса Екатериной Олейник по электронной почте: e.olejnik@eca-planet.com.